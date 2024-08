Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil - Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 30/08/2024 10:10

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira (30) que o empresário Elon Musk, dono da rede social X (ex-Twitter), se submeta à Constituição Brasileira e às regras do Brasil, inclusive sobre o que decide o Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o X apresente representantes no Brasil, sob pena de a plataforma ser suspensa e multada em caso contrário. O dono da rede social não cumpriu a determinação "Todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tiver investimentos no Brasil está subordinado à Constituição Brasileira e às leis brasileiras. Se a Suprema Corte tomou uma decisão, ou ele cumpre ou vai ter que tomar outra atitude. Não é porque o cara (Elon Musk) tem muito dinheiro que ele pode desrespeitar", disse Lula em entrevista a uma rádio."Ele pensa que é o que? Tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira", completou o presidente da República.