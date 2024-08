Odilon Wagner era apresentador do São João de Campina Grande - Reprodução / Internet

Odilon Wagner era apresentador do São João de Campina GrandeReprodução / Internet

Publicado 30/08/2024 13:07

O influenciador digital Odilon Wagner, de 24 anos, conhecido por apresentar o evento 'Maior São João do Mundo', foi encontrado morto nesta quinta-feira (29) em sua residência, em Campina Grande, na Paraíba. O corpo do jovem será levado nesta sexta-feira (30) até a Pirâmide do Parque do Povo, onde ocorre o festejo, e seguirá para sua cidade natal, Serra Redonda. O velório ocorrerá no Ginásio Municipal do município.



Segundo informações, amigos de Odilon o encontraram desmaiado em sua casa e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Apesar dos esforços da equipe de socorro, o influenciador não resistiu e faleceu no local. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Já na sexta-feira (30), às 10:30h da manhã, o corpo será levado até a Pirâmide do Parque do Povo e seguirá para sua cidade natal, Serra Redonda, PB. Lá, o velório ocorrerá no Ginásio Municipal.

Homenagens



Odilon era uma figura popular na região, especialmente por sua participação no tradicional evento junino de Campina Grande, atraindo milhares de seguidores e admiradores nas redes sociais.

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), lamentou a morte do jovem em uma rede social. "Odilon vai fazer falta, muita falta. Deus sabe o tanto que @julianafcunhalima e eu estamos sentindo sua partida, meu amigo", postou.

Natural da cidade de Serra Redonda, o influenciador foi lembrado pelo prefeito Chicão Bernardo (PL). "No #Luto. Com o coração partido, recebemos a triste notícia do falecimento do amigo Odilon Wagner. Serra Redonda enfrenta um dia doloroso, que contrasta com a alegria e o bom humor que esse jovem conterrâneo transmitiu ao representar nosso município pelo mundo. Que ele descanse em paz, e que Deus o receba e cuide de sua alma. Envio meu conforto a familiares, amigos e seguidores", escreveu.