Anatel já iniciou a notificação das operadoresDivulgação/Anatel

Publicado 30/08/2024 18:09

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, disse que órgão regulador já começou a notificar as operadoras de internet para bloquear o acesso ao X, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O prazo fixado na decisão foi de 24 horas. São 20 mil empresas com autorização de serviço de internet no Brasil, entre elas a Starlink, que também pertence ao bilionário Elon Musk.