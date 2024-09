Peão morre ao ser pisoteado no interior de São Paulo - Reprodução/Rede Social

Publicado 01/09/2024 08:19 | Atualizado 01/09/2024 08:20

São Paulo - Italo Silva Rodrigues, de 21 anos, morreu após sofrer um acidente e ser pisoteado por um touro durante a 55ª Festa do Peão de Guapiaçu, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (30).

O acidente aconteceu durante a segunda montaria. Na primeira tentativa, o animal montado por Italo não teve um bom desempenho. Liberado para uma segunda tentativa, com outro animal, o jovem sofreu uma queda e foi pisoteado pelo touro na região do tórax.



Nos registros do episódio nas redes sociais, é possível ver Italo levantar e sair andando da arena após o acidente. Alguns segundos depois, ele cai e é socorrido por pessoas no local.



A Secretaria Municipal de Saúde de Guapiaçu disse que ele recebeu atendimento inicial já nos bastidores do rodeio e, logo em seguida, na Unidade de Emergência Municipal. Ele morreu antes de ser transferido para um hospital de São José do Rio Preto.



No Instagram, a ACR Rodeio, organizadora da festa, disse que foram realizados "todos os procedimentos de atendimento", mas que, ainda assim, Italo veio a óbito.



O clube de Rodeio Guap Bulls e comissão organizadora da festa divulgaram uma nota de pesar. "Lamentamos muito pelo ocorrido, que Deus conforte o coração de toda a família e amigos do eterno peão Ítalo Silva Rodrigues."



O corpo de Italo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de São José do Rio Preto.