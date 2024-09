Segundo Ricardo Nunes, o motivo da demissão foi o fato de Pepe ser aliado do vereador Rubinho Nunes - Reprodução / Instagram

Segundo Ricardo Nunes, o motivo da demissão foi o fato de Pepe ser aliado do vereador Rubinho NunesReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 18:34

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), demitiu o subprefeito da Lapa, Luiz Carlos Smith Pepe. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do município e, segundo Nunes, o motivo foi o fato de Pepe ser aliado do vereador Rubinho Nunes (União Brasil), que deixou a campanha do emedebista para apoiar Pablo Marçal (PRTB).

"Tem relação [a demissão do Pepe com o desembarque do Rubinho Nunes da campanha], apesar de que contra o próprio subprefeito eu não tenho nenhuma objeção, até é um subprefeito que eu gosto bastante, tenho bastante simpatia. Mas é uma questão do time. Se você tem essa contaminação de um traidor, de uma pessoa sem caráter, sem personalidade, que é o Rubinho Nunes, a gente precisa restabelecer as nossas relações com relação à participação dele no governo", disse o prefeito, em entrevista à rádio CBN nesta segunda-feira, 2.

Pepe estava sendo investigado pela Controladoria Geral do Município (CGM) por realizar apreensões fora de sua área de atuação. A denúncia foi revelada em julho, em uma reportagem do G1 e do SP2, da TV Globo. Ana Carolina Nunes Lafemina, secretária-adjunta da Secretaria Municipal das Subprefeituras, assumirá a subprefeitura da Lapa em seu lugar.

A demissão de Pepe ocorreu após Rubinho Nunes, ex-integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), abandonar a campanha do atual prefeito. O vereador, filiado ao União Brasil, partido que faz parte da coligação do emedebista, anunciou sua decisão em um vídeo ao lado de Pablo Marçal publicado nas redes sociais.

"O Marçal hoje está sofrendo uma perseguição do sistema, defende as mesmas bandeiras que eu e enfrenta os mesmos inimigos que eu. Eu tenho uma identificação político-ideológica muito grande com ele", disse Rubinho ao Estadão. "Eu acho o Ricardo um cara legal, uma pessoa bacana. Só que ele está cercado de muitos tucanos em volta dele. Isso acaba tornando a gestão excessivamente tucana, o que me desagrada bastante. São Paulo precisa de um choque de gestão", afirmou ele.

Em sabatina à Rádio Eldorado nesta segunda-feira, 2, o prefeito de São Paulo minimizou a debandada do vereador. "É algo tão irrelevante", afirmou o candidato do MDB. "A gente já vinha tendo alguma divergência, do ponto de vista da forma de pensar", disse o prefeito, com ênfase na crítica a um projeto de lei de Rubinho que previa multa de R$ 17 mil a quem doasse comida a pessoas em situação de rua. "Ele pensa muito diferente de mim, acho que ele pensa muito igual o Pablo. Ele tem que estar lá mesmo, o lugar dele é lá, das pessoas que são ruins."

Sobre a demissão de Pepe, Rubinho Nunes disse ao Estadão que "só mostra que o Ricardo [Nunes] está mais preocupado com o revanchismo e com o projeto pessoal do que com a gestão de São Paulo".