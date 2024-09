José Luiz Datena - Divulgação

Publicado 03/09/2024 18:54

O cancelamento de uma visita ao Centro de São Paulo, nesta terça-feira, 03, em razão de exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês foi o estopim para a disseminação de informações de que o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, poderia anunciar sua desistência da corrida eleitoral. Sobre esses rumores, o ex-senador tucano José Aníbal, vice na chapa de Datena, negou ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que ele vá desistir da campanha eleitoral pela Prefeitura de São Paulo.

Aníbal confirmou que o jornalista foi realizar exames de saúde de rotina porque tem problemas com diabete e stents no coração (dispositivo de metal colocado no interior de artérias obstruídas). E a cada período de meses, ele precisa passar por novos exames.

O jornalista enfrenta um momento difícil na campanha, sem conseguir decolar nas pesquisas e num duro embate com os concorrentes, sobretudo Paulo Marçal do PRTB. E, como seu histórico em quatro eleições passadas teve como pano de fundo a desistência - antes de registrar sua candidatura, como agora neste pleito - os boatos de uma eventual saída da corrida ganharam força, sobretudo junto a ex-correligionários tucanos que decidiram tentar vetar sua indicação.

E foi um dos ex-integrantes do PSDB, do grupo que apoia o atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, o ex-presidente do diretório paulistano tucano Fernando Alfredo - que foi expulso do posto e do partido - quem ajudou a disseminar nesta tarde a eventual desistência de Datena da corrida à Prefeitura de São Paulo.

Segundo informações do UOL, Alfredo gravou um vídeo nesta terça-feira dizendo que o jornalista vai desistir da disputa "daqui a pouco, no mais tardar amanhã, ou nos próximos dias, mas ainda essa semana", e ironiza o candidato, chamando-o ironicamente de "Salomé" (que segundo a Bíblia pediu a cabeça do profeta João Batista) e destacando que ele usará o 'mote da saúde' para desistir da campanha. Além disso, lembra que foi por conta de questionar essa candidatura que foi expulso dos quadros do partido.

Indagado sobre as afirmações de Alfredo no vídeo, José Aníbal - que assumiu o diretório municipal tucano depois de sua expulsão - não poupou críticas ao ex-correligionário: "A fonte da informação é um bandido, corrupto, delinquente. O prefeito (Ricardo Nunes) paga para ele provocar o PSDB e falar mal do Datena."

Zé Aníbal afirmou ainda que Datena vai até o fim da campanha eleitoral e que "irá ganhar as eleições".

A assessoria de imprensa do candidato também negou que ele vá desistir da corrida eleitoral de outubro deste ano.