Carro roubado foi achado ’depenado’ e com bilhete espertinhoDivulgação / Guarda Municipal de Jundiaí

Publicado 03/09/2024 20:45 | Atualizado 03/09/2024 20:46

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), interior de São Paulo, localizou na segunda-feira (2), um carro abandonado, sem várias de suas peças, bastante danificado, e com um bilhete escrito pelo suposto criminoso endereçado ao proprietário e às autoridades: "Deixe o resto pra não fala que sou ruim (sic)" (Deixei o resto para não falar que sou ruim).

O veículo, um modelo Fiesta de cor vermelha, foi localizado no bairro Ivoturucaia, que faz divisa com o município de Várzea Paulista. Foi nesta cidade onde o carro foi roubado na última quinta (29), segundo informações da GMJ. Ninguém foi preso.Pelas imagens feitas pela guarda municipal, diferentes peças do automóvel foram arrancadas, como painel, estrutura interna das portas, rádio, rodas e retrovisores laterais. Muito daquilo que não foi levado acabou sendo quebrado ou retirado da posição original.Os agentes registraram o caso na Central de Flagrantes da Polícia Civil e será encaminhado para o 3ºDistrito Policial (DP) da cidade. Segundo a nota da GMJ, a autoridade policial dispensou a perícia técnica e o carro foi removido pelo guincho contratado pela seguradora.A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) foi questionada, mas informou que não tinha localizado a ocorrência e, por esse motivo, não deu retorno até a publicação do texto.