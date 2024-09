Polícia Civil investiga o caso de suposto envenenamento - Reprodução

Publicado 07/09/2024 12:09

Pernambuco - Uma denúncia de envenenamento de uma adolescente de 14 anos em uma escola particular de Recife, capital de Pernambuco, é investigada pela Polícia Civil.

De acordo com familiares, a adolescente teria tomado água com um produto "estranho" sendo adicionado na garrafa sem que ela visse. A jovem passou mal e precisou ser levada para um hospital.

Ainda segundo parentes da vítima, uma amiga dela também teria sofrido com o envenenamento, que teria sido feito por outros estudantes da unidade de ensino, que fica no bairro Boa Viagem. Os denunciantes acreditam que pode se tratar de um caso extremo de bullying. As informações são do jornal "Diário de Pernambuco".

Os familiares aguardam um laudo do Instituto de Criminalística (IC), que analisa o material presente na garrafa. A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (6) que segue com as investigações para elucidar o caso. O suposto envenenamento aconteceu no último dia 30.