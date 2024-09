Tijolos de maconha e armas foram encontrados em bagagens de passageiros - Divulgação

Publicado 07/09/2024 14:38

São Paulo - Três pessoas foram presas na rodoviária de São Paulo, duas por posse de arma de fogo, e uma por tráfico de drogas. Os suspeitos estavam dentro de um ônibus.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações passadas através do Disque Denúncia, sobre uma mulher que estaria saindo do Terminal Rodoviário do Tietê com destino a Minas Gerais, transportando drogas na bagagem.

Os policiais entraram em um ônibus que tinha como destino a cidade de São Gotardo-MG e inspecionaram as malas de diversos passageiros. Em uma bagagem de uma mulher, foram encontrados nove tijolos de maconha, um aparelho celular e R$55,00 em dinheiro.

Além disso, em outra bagagem, que pertencia a dois homens que estavam no mesmo ônibus, foram encontradas uma carabina calibre .22, uma espingarda calibre .32, nove munições intactas calibre .32 e dois aparelhos celulares. O caso aconteceu na última quarta-feira (4).

O trio foi conduzido ao Distrito Policial permanecendo à disposição da Justiça.