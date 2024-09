Ana Paula Rossi estava em seu terceiro mandato como vereadora - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 10:28

A vereadora Ana Paula Rossi, de Osasco, na Grande São Paulo, morreu aos 55 anos na noite deste domingo (8). Ela foi diagnosticada com câncer tipo linfoma não Hodgkin e estava em tratamento desde o último dia 8 de julho no Hospital do Rim, segundo nota publicada em suas redes sociais. Ela era presidente do Partido Liberal em sua cidade.

Rossi, que nasceu em 9 de março de 1969, estava em seu terceiro mandato como vereadora e concorria pelo quarto. Foi candidata a vice-prefeita nas eleições de 2012, na chapa de Celso Giglio. Também ocupou os cargos de secretária Municipal de Assistência e Promoção Social em 2003, 2005 e 2006, e secretária Municipal de Educação, em 2017.

Usuários das redes sociais escreveram comentários de solidariedade e luto. A jornalista Erika Gentille publicou um texto para a amiga. "É inacreditável ter que escrever isso hoje. Você nasceu pra eternidade. Você tornava a política mais humana pois assim você nasceu, brilhante e verdadeira. Te amo, saudade de tudo", disse.

"Neste momento de muita tristeza e pesar, a família Rossi agradece pelas mensagens de carinho e pelas orações recebidas durante o período de tratamento de Ana Paula Rossi", diz o comunicado publicado na página da vereadora. A conta oficial do Partido Liberal também fez uma postagem com uma nota de pesar e gerou comoção de políticos do país.

A deputada federal Bia Kicis desejou forças às pessoas próximas. "Que Deus conforte os familiares, amigos e a família PL de Osasco", disse. André Bueno, deputado estadual de São Paulo, lamentou a perda. "Sentimentos à família, que o Senhor conforte cada coração", escreveu.

O linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático, que faz parte do sistema imunológico e ajuda o corpo a combater doenças, e se espalha de maneira não ordenada.

O velório acontece nesta segunda-feira (9), das 8h às 16h, no Teatro Municipal de Osasco, enquanto o enterro será às 17h, no Cemitério do Bela Vista.