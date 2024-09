Imagens registradas por moradores mostram helicóptero em chamas após queda - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 09/09/2024 19:54 | Atualizado 09/09/2024 19:56

Um helicóptero caiu na tarde desta segunda-feira, 9, no município de Caruaru, Pernambuco. De acordo com informações locais, três pessoas estavam presentes no veículo, mas apenas uma sobreviveu. Imagens registradas por moradores mostram a aeronave em chamas após a queda.

O acidente ocorreu em Lagoa da Pedra, uma região de mata do município de Caruaru. Equipes policiais investigam o que pode ter provocado a queda.

André Gomes Ferreira, que pilotava o helicóptero, veio a óbito. Henrique da Cunha Santos, único sobrevivente, está em um hospital particular com queimaduras no corpo. O terceiro ocupante, ainda não identificado, também faleceu no acidente.

Confira nota da Polícia Militar de Pernambuco sobre o ocorrido

A Polícia Militar de Pernambuco informa que foi acionada na tarde desta segunda-feira (9) para uma ocorrência de queda de aeronave (helicóptero), em Lagoa da Pedra, Zona Rural de Caruaru. Ao chegar ao local a PM realizou o isolamento da área.



Para realizar os primeiros socorros o Corpo de Bombeiros de Pernambuco enviou três viaturas, entre salvamento, resgate e combate a incêndio. No local uma vítima foi socorrida pelo Samu e duas outras foram a óbito. A Corporação atuou no combate e extinção das chamas que atingiram a aeronave.



Uma equipe do plantão da Delegacia de Caruaru foi acionada e está no local para a realização das primeiras diligências.