Guilherme Boulos (PSOL) - Reprodução / Internet

Publicado 09/09/2024 21:22

Candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) afirmou neste domingo (8) que, caso seja eleito, pretende enviar um projeto de lei à Câmara Municipal para que empresas de aplicativos, como Uber, 99 e iFood, assumam "contrapartidas de responsabilidade financeira" na construção dos centros de apoio aos trabalhadores de aplicativos. A proposta consta de seu programa de governo.

Em sabatina promovida pelo UOL e pela Folha de S.Paulo, Boulos foi questionado sobre a razoabilidade de a Prefeitura arcar com a construção desses centros no lugar das empresas. Seu plano de governo prevê que as empresas cubram uma parte significativa do investimento. "Vou mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal propondo as responsabilidades dessas empresas", afirmou.