Supremo tornou o senador Sérgio Moro réu em processo por calúniaGeraldo Magela / Agência Senado

Publicado 10/09/2024 16:42

Brasília - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comunicou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a decisão da 1ª Turma que tornou o senador Sergio Moro (União-PR) réu por suposta calúnia contra o ministro GIlmar Mendes. Moraes é presidente do colegiado.

O ofício foi enviado nesta terça-feira, 10, um dia depois da publicação do acórdão do julgamento. A partir do acórdão, abre-se prazo para ajuizar recurso contra a decisão.

O Supremo recebeu a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em junho e abriu uma ação penal contra o ex-juiz. Moro vai responder criminalmente por sugerir que o decano da Corte venderia decisões judiciais.

"Não, isso é fiança, instituto... pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes", afirmou o ex-juiz em um vídeo antigo que repercutiu nas redes sociais em abril de 2023.

O vídeo foi gravado quando Sérgio Moro ainda não era senador, mas os ministros decidiram que, como a gravação veio a público durante o exercício do mandato, o STF tem competência para julgar o caso.