Thiago Brennand recebeu sua quarta condenação por agressão contra mulheresReprodução/Redes Sociais

Publicado 17/09/2024 18:53

A Justiça de São Paulo condenou, nesta segunda-feira, 16, o empresário Thiago Brennand a 10 anos e 6 meses de prisão pelo crime de estupro e ameaças contra uma mulher em 2016. Ele já estava preso desde abril de 2023.

Os abusos teriam acontecido ao longo de três semanas na mansão do empresário em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A vítima ainda alega que as agressões foram filmadas e usadas como chantagem por Brennand, que ameaçava divulgá-las na internet em caso de denúncias. A defesa nega as acusações.

Essa não foi a primeira condenação do empresário. Em 2023, já havia recebido pena por estupro, além de outra por agressão contra a modelo Helena Gomes em academia. Já em 2024, outra condenação por estupro. Sentença atual é a quarta envolvendo Brennand, todas por agressões contra mulheres. Somadas, as penas chegam a quase 30 anos de prisão.



O empresário ainda responde a uma série de processos por abuso sexual, ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado. Ele chegou a passar quase um mês foragido nos Emirados Árabes, com o nome da lista de difusão vermelha da Interpol, antes de ser preso.

*Com informações do Estadão Conteúdo