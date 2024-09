Guilherme Boulos - AFP

Publicado 18/09/2024 17:45

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo, publicou em rede social nesta quarta-feira, 18, um vídeo na produtora Love Funk, na zona leste da cidade. Há um mês, o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que também disputa o comando da Prefeitura, divulgou uma visita no mesmo local.

Ao lado do empresário Henrique Viana, conhecido como Rato, dono da produtora, Boulos disse que, se eleito, estará à disposição para fortalecer a relação entre a administração municipal e o funk. O empresário chamou o candidato do PSOL de amigo, disse contar com ele para apoio a projetos sociais da Love Funk e afirmou que torce para "dar certo".

Ao Estadão, a campanha de Boulos disse que aceitou um convite da produtora para visitar o local. "Conversamos com todo mundo, não seria diferente com empresários do funk. Recebemos o convite da Love Funk e fomos. O diálogo da campanha de Guilherme Boulos com setores da Cultura tem focado em jovens artistas da periferia, com a intenção de apoiar e promover iniciativas para além do eixo central da cidade. O funk é parte disso", afirmou.

Rato também fez fotos e vídeos com Marçal na visita do candidato Na ocasião, os dois ironizaram Boulos ao reproduzir de forma sarcástica a cena do debate promovido pelo Estadão, em que Marçal o provocou com uma carteira de trabalho.

Como mostrou o Estadão, diversos MCs da produtora criticaram o apoio a Marçal. Funkeiros resgataram vídeos de palestras do ex-coach em que ele critica o gênero. "As músicas antigas eram poesia. Agora, são 'drives mentais' para psicopatas, assassinos. Esses caras destruíram a música, a arte, a religião, a família. E vocês caem como patos. Admiram obras lixo. Esse povo é doente, acabaram com as músicas. Instalam 'drive mental' de corno, de preguiçoso, de estuprador, de vagabundo", disse, em uma de suas apresentações como coach.

Uma das principais e mais duras críticas partiu de MC Hariel. Em rede social, o artista disse que o episódio parecia "o lobo falando para os carneiros que vai virar vegetariano depois que se eleger". O músico ainda se disse triste por ver o movimento do funk receptivo a Marçal.

Em 20 de agosto, Rato publicou um vídeo dizendo que a produtora não apoiará ninguém, mas que abrirá as portas para todos que quiserem apoiar o funk. Ele ainda convidou "todos os políticos" para irem à produtora falar de seus projetos.