Homem já possuía passagens pela polícia - Divulgação/PCGO

Homem já possuía passagens pela políciaDivulgação/PCGO

Publicado 19/09/2024 12:02

Goiás - Um homem foi preso em Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira (18), após pedir emprestado um telefone celular e fazer uma transferência de R$ 2.500 para si mesmo.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava em um bar e pediu o aparelho ao dono do estabelecimento para colocar uma música no ambiente. No entanto, ele abriu um aplicativo bancário e realizou a transação para sua própria conta via Pix.

Quando percebeu o ocorrido, o comerciante compareceu à 2ª Delegacia Distrital de Aparecida e denunciou o caso. O crime foi registrado como furto qualificado pela fraude e abuso de confiança. Após as investigações, o homem foi localizado e preso preventivamente.

O suspeito já possuía registros criminais por tráfico de drogas e roubo. No momento do crime, ele estava utilizando tornozeleira de monitoramento eletrônico.