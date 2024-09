Tallis Gomes tem fala problemática ao se referir a mulheres em cargos altos - Reprodução / Instagram

Tallis Gomes tem fala problemática ao se referir a mulheres em cargos altosReprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024 19:37

O empresário Tallis Gomes, fundador Easy Taxi e presidente da G4 Educação, usou as redes sociais para interagir com os seguidores, quando foi perguntado se ele estaria noivo da namorada caso ela fosse CEO, cargo mais alto dentro de uma empresa, de uma grande companhia. Nos Stories, do Instagram, ele afirmou: "Deus me livre de mulher CEO", frase problemática, não a primeira, que viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (18). Nesta quinta-feira (19), o empresário voltou atrás e tentou se explicar.

fotogaleria

"Deus me livre de mulher CEO", iniciou ele no Story. "Salvo raras exceções (eu particularmente só conheço duas), essas mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em terceiro plano", seguiu ele.

Gomes então tentou justificar a fala apontando o estresse que o cargo causa. "Vocês não fazem ideia da quantidade estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente, você fica muito abalado. Psicologicamente você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar", disse.

Em seguida, o empresário explicou que, na visão dele, a mulher deve ter o cuidado com o lar como prioridade. "Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar e ser base de uma família - um homem jamais seria capaz de fazer isso. Para quê fazer a vida dessa mulher pior dessa forma?", questionou.

Foi então que Gomes começou a atacar o movimento feminista e o culpabilizar pela 'piora do mundo': "O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer papel de homem. Hoje, vejo um bando de marmanjo encostado trabalhando pouco e dividindo conta com a mulher. Eu entendo que temporariamente pode acontecer, eu mesmo já passei por isso no passado - mas tem que ser algo transitório".

"Homem que tem condições de bancar sua mulher e não o faz está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso da energia feminina nos lugares certos: lar e família", finalizou ele, que logo recebeu uma chuva de críticas.

"Não estamos nos anos 50. Acorda. Você se comporta como moleque 90% do tempo. Não tem amigos e família para te darem uns toques? Eu hein…", escreveu uma mulher no perfil do empresário. "Se o sucesso de uma mulher te assusta, o problema não é ela ser CEO, é você se sentir pequeno", disse outra. "Deus me livre de homens como você", pediu uma terceira.

Empresário voltou atrás

Nesta quinta-feira (19), o empresário percebeu que a fala não foi bem vista pelos internautas e voltou atrás, tentando se explicar e se desculpar. "Ontem eu errei feio num texto aqui no Instagram. E quero reconhecer o erro e pedir desculpas. Muitas mulheres se sentiram machucadas pelas minhas palavras, e eu estou profundamente chateado por ter magoado essas pessoas", iniciou ele.

"Fui infeliz no meu texto ao dizer qual tipo de mulher eu gostaria para minha vida e acabei tocando em pontos sensíveis usando palavras que não deveria usar. Em 2015 fundei a Singu, startup que tirou dezenas de milhares de mulheres de situação de violência familiar e subemprego, fazendo com que elas chegassem a triplicar a sua receita conosco", seguiu.

Para exemplificar sua justificativa, Gomes explicou que até tem mulher em cargo alto em sua empresa. "No G4, a minha sócia e CFO, que cuida do caixa da empresa, é uma mulher. Algo infelizmente raro em grades empresas como a nossa. A Misa é uma profissional competentíssima e nossa empresa nunca teria chegado onde chegou se ela. Ou sem as centenas de mulheres que trabalham conosco", escreveu.

"Em momento algum no meu texto eu quis questionar a capacidade de uma mulher ser CEO, disse única e exclusivamente, com as palavras erradas e com o tom errado, quem eu gostaria do meu lado, como minha mulher", disse ele, que tentou limpar a barra das empresas: "Minhas palavras não representam o que o G4 é como empresa. Temos o orgulho de merecer a confiança de muitas mulheres executivas de sucesso. E aprendo com elas diariamente".

"Minhas sinceras desculpas por causar esse desconforto a todas vocês. O lugar das mulheres é onde elas quiserem estar. Seja na vida pessoal ou no mercado de trabalho. Mais uma vez, desculpas", finalizou o empresário.