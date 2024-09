Previsão também é de passagem de frentes frias de origem polar no Sul e no Sudeste até dezembro - Pedro Ivo/Agência O Dia

Previsão também é de passagem de frentes frias de origem polar no Sul e no Sudeste até dezembroPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 22/09/2024 07:57 | Atualizado 22/09/2024 07:58

A primavera tem início neste domingo, 22, às 9h44, com a expectativa de aumentar a umidade do ar em praticamente todo o País, com exceção do Nordeste, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.

"É uma estação de transição do período seco, que é o inverno, para o período úmido, o verão. Para a maioria dos Estados brasileiros, a primavera significa dias de calor e aumento gradual da frequência de eventos de chuva."



A mudança no clima deve ajudar a reduzir o número de queimadas no Brasil, que hoje é recorde e alarmante. Estação também colabora para o replantio.

A Amazônia, um dos biomas mais devastados, deve receber chuvas acima da média para a primavera, começando na segunda quinzena de outubro — as chuvas mais fortes também são esperadas pelo Cemaden, órgão do governo que monitora situações climáticas graves, como o atual momento de estiagem severa.



Haverá, também, passagem de frentes frias de origem polar no Sul e no Sudeste até dezembro, derrubando as temperaturas por alguns períodos — em geral, curtos.