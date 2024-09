Mais de 1,9 mil quilos de maconha foram apreendidos - Divulgação/PRF

Publicado 22/09/2024 09:03

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu neste sábado, 21, um caminhão dos Correios com quase duas toneladas de maconha em Cascavel, no oeste do Paraná.

De acordo com a PRF, durante uma fiscalização, o motorista do veículo recebeu ordem de parada, mas ignorou e fugiu pela BR-277. Próximo a uma praça de pedágio desativada, ele entrou em uma estrada rural, onde abandonou o caminhão e fugiu a pé.

Em nota, os Correios afirmam que o veículo pertence à frota terceirizada e que acionaram a empresa para adoção das medidas cabíveis.

"Não havia carga postal sendo transportada no momento da apreensão. A empresa segue acompanhando o caso e colaborando com as autoridades competentes. A estatal reitera que mantém estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes e ocorrências contra os serviços postais", disse.



A PRF informou que para retirar o caminhão do local foi necessário o uso de um trator. Tanto a droga, quanto o veículo apreendido foram encaminhados à Polícia Federal.