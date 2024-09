Numol declarou que irá apurar a denúncia de vazamento do vídeo de criança morta - Reprodução

Publicado 22/09/2024 15:49

O Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) afastou, neste sábado, 21, dois funcionários acusados de vazar vídeo do corpo de uma criança decapitada pela mãe em João Pessoa, Paraíba.

Um motorista e uma técnica em necropsia do órgão foram os penalizados. Afastamento seria para apurar o caso e o vazamento do vídeo com corpo da criança, de apenas seis anos de idade, de forma mais detalhada.

Relembre o caso

Vizinhos escutaram gritos de socorro e barulhos vindo do imóvel e chamaram a polícia, que encontrou a mulher e a criança morta.



A mãe reagiu a prisão de forma agressiva, foi baleada pela PM e levada para a UTI do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde se encontra nesse momento sob custódia.



O crime é investigado como homicídio com sinais de crueldade.