Homem invadiu o local de trabalho de Ana Júlia e a golpeou com uma espada - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/09/2024 11:28 | Atualizado 22/09/2024 11:29

Ana Júlia Fernandes, de 22 anos, faleceu neste sábado, 21, no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Ela estava internada desde a última quinta-feira, quando foi atacada pelo ex-namorado, Renan dos Santos Moraes, com golpes de espada

O crime aconteceu em seu local de trabalho. O homem, que já havia matado sua companheira Luana Meirelles, de 28 anos, também com a espada, foi até a loja em que Ana Júlia trabalhava e a golpeou diversas vezes. A jovem foi levada em estado grave ao hospital, onde permaneceu até este sábado.

A motivação do crime teria sido uma discussão com a namorada por ciúmes da ex. Segundo delegado responsável pelo caso, o suspeito confessou a ação com frieza após ser preso em flagrante.

Renan se encontra em prisão preventiva. Ele responde pelo crime de duplo feminicídio.

O prefeito da cidade de Edéia, local do ocorrido, se pronunciou sobre o caso e expressou solidariedade aos familiares.

“É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Ana Júlia Fernandes, uma das vítimas do crime bárbaro de feminicídio que ocorreu na última quinta-feira. Eu e a Lilian estamos consternados e nos solidarizamos com a família, amigos e toda a comunidade edeiense, que se encontra abalada diante dessa tragédia”, destacou.