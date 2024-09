Homem foi ao trabalho da ex-namorada com espada - Divulgação/PCGO

Publicado 20/09/2024 08:36 | Atualizado 20/09/2024 09:08

Goiás - Um homem foi preso nesta quinta-feira (19) após matar a companheira e tentar matar a ex-namorada. Ambos os crimes foram cometidos com uma espada. O caso aconteceu em Edeia, no interior de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, horas antes o suspeito havia tido uma forte discussão por ciúmes com sua mulher quando decidiu golpeá-la com a arma, na residência do casal.

Em seguida, o homem foi até o local de trabalho da ex, em uma loja. Ele a surpreendeu e tentou matá-la com diversos golpes. A vítima seria o motivo da discussão por ciúmes do suspeito com a companheira. Ela foi socorrida para um hospital municipal e se encontra em estado gravíssimo.

Os agentes da Polícia Civil de Edeia realizaram investigações e prenderam o homem em flagrante. Ele foi autuado por feminicídio e feminicídio tentado e já se encontra no sistema prisional. A corporação não informou a identidade da vítima.