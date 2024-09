Veículo passava próximo a um poste de energia - Reprodução/redes sociais

Publicado 22/09/2024 09:19 | Atualizado 22/09/2024 09:20

Uma adolescente, de 12 anos, morreu após colocar a cabeça para fora do ônibus em que estava e bater em um poste em Chorrochó, no norte da Bahia.

O acidente aconteceu na sexta-feira (20), enquanto a menina voltava da escola para casa. A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem projetou a cabeça para fora da janela do ônibus escolar, porque algo a chamou atenção na rua. Na ocasião, o veículo passava próximo a um poste de energia, que se chocou contra a cabeça da da adolescente.

A Secretaria Municipal de Educação lamentou a morte da vítima. A jovem estava no 6º ano do ensino fundamental e frequentava o Colégio Municipal Senhor do Bonfim. O motorista do veículo foi ouvido na delegacia da cidade.