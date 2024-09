Crime é investigado como homicídio com sinais de crueldade - Reprodução/TV Globo

Publicado 22/09/2024 12:35

Paraíba - Um caso chocante causou comoção na cidade de João Pessoa. Uma mulher é suspeita de matar a facadas e depois degolar o próprio filho de apenas seis anos dentro do apartamento onde morava. No local, ela foi encontrada pela Polícia Militar (PM) com a cabeça da criança no colo.

Foram os vizinhos da mulher que escutaram gritos de socorro e barulhos vindo do imóvel e chamaram os agentes. Quando os policiais chegaram, encontraram a criança morta. O caso aconteceu na última sexta-feira, 20.



Segundo a PM, ela reagiu à prisão, tentou atacar os agentes e acabou baleada. Ela foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e está no local sob custódia. De acordo com a unidade hospitalar, a mulher passou por procedimentos médicos de emergência e segue internada na UTI.

A Polícia Civil confirmou que a mulher foi paciente do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, em João Pessoa, mas não informou o motivo da internação e quando ocorreu. Ainda segundo a polícia, o inquérito será finalizado em até 10 dias.

A suspeita morava no apartamento onde o crime foi cometido há cerca de um mês e não era uma pessoa conhecida pela vizinhança. O crime é investigado como homicídio com sinais de crueldade.