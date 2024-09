Homens ficaram foragidos por mais de dois meses - Divulgação/PCGO

Publicado 23/09/2024 09:41

Goiás - Um homem de 43 anos foi preso junto dos dois filhos, de 20 e 23, suspeitos de matar o dono de uma oficina de carros. O caso aconteceu em Goiatuba, no interior de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 1º de julho, quando os homens foram buscar um veículo na oficina. Como o automóvel não estava pronto, o grupo teve uma discussão com o dono do estabelecimento.

Em seguida, os investigados atingiram a vítima na cabeça com uma barra de ferro e fugiram do local. O homem ficou caído no chão com um traumatismo crânioencefálico. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas morreu dias depois.

Prisões

A Polícia Civil conseguiu localizar os foragidos nesta sexta-feira (20), em uma residência na cidade de Goiatuba, após diversas outras tentativas de encontrá-los. O trio foi preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado por meio cruel. Eles já se encontram em uma unidade prisional.

No momento da abordagem, foram encontrados um revólver e munições com os suspeitos. Eles estavam acompanhados de uma mulher de 36 anos, que também recebeu voz de prisão.