Vídeo: passageira alterada é imobilizada por comissários durante vooReprodução

Publicado 24/09/2024 16:08

Uma passageira visivelmente descontrolada precisou ser contida por comissários a bordo de um voo da companhia Azul. O caso aconteceu na última quinta-feira (19) durante uma viagem entre o Aeroporto Internacional do Recife e o Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo. Imagens do momento foram compartilhadas nas redes sociais. Assista:

Segundo testemunhas, a mulher, que parecia ter consumido álcool antes de embarcar no Airbus A320neo, perturbou e discutiu com outros passageiros próximos à sua poltrona. Quando abordada pelos comissários, ela reagiu de forma agressiva, proferindo insultos e até cuspindo nos funcionários, que precisaram contê-la.Para imobilizar a passageira, a tripulação recorreu ao uso de lacres plásticos e ao chegar ao destino, ela desembarcou sob escolta de seguranças.Em comunicado, a companhia aérea informou que a passageira apresentou comportamento "indisciplinado", o que resultou na sua contenção durante o voo. A empresa justificou o uso dos lacres devido ao fato de a passageira representar "risco à tripulação e aos demais clientes" por conta de sua conduta inadequada."A Azul reforça que repudia qualquer comportamento inadequado que cause desconforto a seus Clientes e Tripulantes. A companhia segue os mais altos padrões de segurança e as normas das autoridades nacionais e internacionais, além de promover treinamentos periódicos com as equipes de Aeroportos, Comissários e Pilotos para prepará-los no manejo de Clientes indisciplinados", informou a empresa em nota.