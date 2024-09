Prédio histórico já foi vítima de um terrível incêndio na década de 1970 que deixou 16 mortos - Reprodução/Google Street View

Publicado 25/09/2024 08:42

Um incêndio atingiu o Edifício Andraus, no centro da cidade de São Paulo, no início da noite desta terça-feira, 24. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e as chamas foram apagadas em menos de 20 minutos. Ao menos seis viaturas atenderam a ocorrência no prédio histórico, que já foi vítima de um terrível incêndio na década de 1970 que deixou 16 mortos.

A corporação recebeu a informação por volta das 18h30 de terça-feira, quando o fogo atingia uma academia no térreo do prédio comercial. Procurado, o estabelecimento não foi localizado.



