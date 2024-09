Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Terabyte - Divulgação/PF

Publicado 25/09/2024 10:12

Brasília - A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Terabyte, voltada ao combate de criminosos que atuam em todo o país, principalmente por meio da internet, para armazenar e compartilhar material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Até o momento, de acordo com a PF, mais de 30 pessoas foram detidas no país, e, no Rio, ocorreram três prisões em flagrante.

Estão sendo cumpridos, simultaneamente, 141 mandados de busca e apreensão e mais de 750 policiais participam da operação. A ação ocorre em todo o Brasil, sob a coordenação da Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da Polícia Federal, com o objetivo de identificar e prender abusadores sexuais de crianças e adolescentes.

Entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, o Setor de Capturas da Polícia Federal cumpriu 1.291 mandados de prisão de abusadores sexuais que estavam pendentes. O nome da operação "Terabyte" foi escolhido por ser o nome dado à unidade de armazenamento de dados cibernéticos e que equivale a 1.000 (um mil) gigabytes.