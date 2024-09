Suspeitos roubavam fiéis na saída da igreja - Divulgação

Suspeitos roubavam fiéis na saída da igrejaDivulgação

Publicado 25/09/2024 11:50

Goiás - Dois homens e uma mulher foram presos após praticarem uma série de furtos contra fiéis em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos foram identificados pelo sistema de monitoramento da igreja. Eles levavam carteiras e celulares dos fiéis após as missas no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Os casos aconteceram em junho, durante a celebração religiosa conhecida como Romaria.



Ainda segundo os agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Trindade, os suspeitos causavam uma aglomeração proposital na igreja, fazendo com que todos os fiéis ficassem muito próximos um dos outros na hora de deixar o local.

Neste momento, um membro do grupo realizava os furtos de forma sutil. A ação contava com até seis pessoas. Os agentes, que prenderam o trio no último domingo (22), procuram os demais suspeitos do crime.

Os presos irão responder por associação criminosa, furto qualificado pela destreza e pelo concurso de pessoas e resistência.