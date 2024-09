Clube ainda não se posicionou sobre acidente com dirigível - Reprodução/Vídeo das Redes Sociais

Publicado 25/09/2024 14:02

Um balão dirigível com símbolo do São Paulo Futebol Clube caiu no início da tarde desta quarta-feira, 25, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Uma pessoa ficou ferida. Procurado, o clube não se posicionou até a publicação desta matéria.

Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a vítima com ferimentos leves foi encaminhada para atendimento em um hospital da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 12h06 na Rua Sarah Veloso. O dirigível atingiu residências da região.

Às 13h20 desta quarta, três equipes da corporação estavam no local, além da Enel e da Defesa Civil, que também foram acionadas.

Ainda não há informações sobre as causas da queda do dirigível. Por meio das redes sociais, moradores relataram o momento da queda, sinalizando que o dirigível caiu em cima de residências e fez uma barulho bastante alto.