Casal transportava 150 kg de maconha no banco traseiro e no porta malas de um carro em Florianópolis - Divulgação / Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina

Publicado 25/09/2024 16:19

Um casal foi preso com 150 kg de maconha no interior de um carro na SC-401, altura bairro Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, Santa Catarina, na noite desta terça-feira (24). Agentes do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv) deram ordem de parada ao veículo, que acelerou e iniciou fuga.

Os policiais iniciaram uma perseguição e conseguiram abordar o carro. Após a abordagem, foi constatado que o motorista não possuía CNH. O forte cheiro de maconha presente no veículo e o nervosismo do casal aumentaram as suspeitas e contribuíram para uma busca mais detalhada.

Os tabletes de maconha estavam no banco traseiro e no porta malas do carro, envolvidos em um saco preto, com uma coberta por cima. Depois que a droga foi encontrada, eles informaram que ganhariam R$ 4 mil pelo transporte até o Rio Grande do Sul.



O condutor do veículo, um homem de 36 anos, e a passageira, de 30, foram encaminhados à Central de Polícia da Capital.