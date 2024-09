Investigados responderão por fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro - Divulgação/PCDF

Publicado 26/09/2024 11:23

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) executou uma operação para desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas. As investigações foram iniciadas com base em registros de ocorrência de vítimas que foram enganadas ao tentarem adquirir passagens aéreas por meio de um site falso. A ação teve como alvo indivíduos envolvidos em esquemas de crimes cibernéticos, estelionato e lavagem de dinheiro.

O site falso simulava o nome de uma empresa real, fazendo com que as vítimas acreditassem estar realizando transações legítimas. Os valores eram transferidos, por meio do Pix, para contas sob controle do grupo criminoso. Durante a operação, foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias dos investigados, visando desarticular financeiramente o grupo.

A ação contou com a participação de diversas equipes especializadas, que atuaram de forma coordenada em Brasília (DF) e Imperatriz (MA). As investigações apontaram que o grupo operava em duas frentes: o núcleo operacional, responsável pela execução das fraudes e pela obtenção de dados sensíveis das vítimas, e o financeiro, encarregado da lavagem de dinheiro. O esquema incluía o uso de contas bancárias de "laranjas" para receber e movimentar as quantias obtidas de forma ilícita.

Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com pena máxima de 26 anos.