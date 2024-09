Inmet alerta para onda de calor até sábado em GO, MG, SP, RJ e DF; chuvas persistem no RS - Pixabay

Publicado 26/09/2024 16:57 | Atualizado 26/09/2024 17:01

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para onda de calor nesta quinta-feira até sábado (28) para áreas de Goiás, Minas Gerais e São Paulo e em todo o Rio de Janeiro e no Distrito Federal. De acordo com o Inmet, nessas regiões a temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período maior do que 5 dias.

O alerta vale para centro goiano, Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, leste goiano, região central mineira, Zona da Mata, sul goiano, norte goiano Campinas, oeste de Minas Gerais, sul/sudoeste de Minas Gerais, sul do Espírito Santo, Campo das Vertentes, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, região metropolitana de Belo Horizonte, Araraquara, sul fluminense, Vale do Rio Doce, Vale do Paraíba Paulista, noroeste fluminense, noroeste goiano, nordeste mato-grossense, Piracicaba, Baixadas, centro fluminense, noroeste de Minas Gerais, região metropolitana do Rio de Janeiro, região macro metropolitana de São Paulo, Distrito Federal, norte de Minas Gerais, norte fluminense, Vale do Jequitinhonha e extremo oeste baiano. Nesta quinta-feira, a onda de calor atingiu também áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Já no Rio Grande do Sul as chuvas intensas e ininterruptas se estendem até amanhã, segundo o Inmet. O instituto alerta que nesta madrugada a intensidade das chuvas deve aumentar, especialmente nas regiões oeste, leste e central do Estado. De acordo com o Inmet, as regiões mais afetadas são a Campanha Gaúcha e Pelotas, regiões produtoras de grãos de verão, com chuvas acima de 100 milímetros por dia.