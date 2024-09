Fábio Avelar (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Eneas Fernandes (no alto, à direita) e Fábio (à direita, abaixo) - Divulgação TSE

Fábio Avelar (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Eneas Fernandes (no alto, à direita) e Fábio (à direita, abaixo)Divulgação TSE

Publicado 27/09/2024 07:00

Nova Serrana - Se as eleições fossem hoje em Nova Serrana (MG), o candidato do Avante, Fábio Avelar, teria 73% dos votos válidos. É o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto Ágora, contratada pelo O Dia e divulgada nesta sexta-feira (27). Eneas Fernandes (PL) aparece em segundo com 26% e Fábio, do PT, em terceiro com 1%. Os votos válidos já desconsideram brancos e nulos.

Na soma total da pesquisa estimulada, quando os candidatos são apresentados aos entrevistados, Fábio Avelar e o vice Kito somam 65%, seguido por Eneas Fernandes e o vice Luis da Farmácia, com 23%. A chapa Fábio e Darlei Gaúcho tem 1%. Brancos e nulos somam 3%, 4% são indecisos e outros 4% não responderam. Já na espontânea, quando nenhum nome é apresentado, Fábio Avelar tem 55 e Eneas Fernandes tem 21%. Já 24% não sabem ou não responderam.

O Ágora Pesquisa entrevistou 400 eleitores na cidade mineira de Nova Serrana entre os dias 23 e 25 de setembro, distribuídos proporcionalmente de acordo com a idade, sexo e local de moradia. A pesquisa, registrada com o número MG-06068 / 2024, tem margem de erro de 4,88% e nível de confiança de 95%.



Outros dados

A Pesquisa do Instituto Ágora também apurou a percepção de vitória dos entrevistados, independentemente da escolha deles para as eleições. Para 73%, Fábio Avelar sairá vitorioso. Já 12% acreditam na vitória de Eneas Fernandes. A rejeição também foi levantada e 31% disseram que não votariam em Fábio, do PT. O segundo em rejeição é Eneas Fernandes, com 25% e Fábio Avelar é o que possui o menor índice de rejeição, com 8%.

Veja os números



VOTOS VÁLIDOS

Fábio Avelar................73%

Eneas Fernandes........26%

Fábio...........................1%



ESTIMULADA | Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Fabio Avelar com vice Kito..........................................65%

Eneas Fernandes com vice Luis da Farmacia..............23%

Fabio com vice Darlei Gaúcho.....................................1%

Branco ou Nulo...........................................................3%

NS/ Indecisos..............................................................4%

NR...............................................................................4%



ESPONTÂNEA | Em outubro haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem hoje?

Fabio Avelar..........................................55%

Eneas Fernandes..................................21%

NS/NR..................................................24%