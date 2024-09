Atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo lidera as pesquisas para uma reeleição - Reprodução do Instagram

Atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo lidera as pesquisas para uma reeleiçãoReprodução do Instagram

Publicado 30/09/2024 16:39 | Atualizado 30/09/2024 16:40

O prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo (MDB) lidera com 44% de intenções de voto no levantamento divulgado nesta segunda, 30, pelo instituto Real Time Big Data - 4 pontos porcentuais a mais do que a última pesquisa. Maria do Rosário (PT) aparece em segundo lugar, com índice de 23%. No levantamento anterior, de 3 de setembro, a deputada federal era a preferida de 32% dos eleitores da capital gaúcha.

Na sequência aparece Juliana Brizola (PDT), que acumula 19% das intenções. A ex-deputada estadual apresentou 6 pontos porcentuais de crescimento em relação ao último levantamento divulgado, quando tinha 13%. Felipe Camozzato (Novo) manteve seus 4% de eleitores, enquanto Carlos Alan (PRTB) subiu 1 p.p., chegando a 1%. A mesma coisa aconteceu com Fabiana Sanguiné (PSTU), que também acumulou 1% na pesquisa desta segunda, 30.

Luciano do MLB (UP) e Cesar Pontes (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos somam 3% e o índice de quem não soube responder foi de 5%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

O instituto entrevistou 1.000 eleitores entre os dias 27 e 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-01268/2024.

Cenário se mantém na pesquisa espontânea

O mesmo cenário aparece na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos. O atual prefeito segue na liderança, com 33%. A petista aparece com 19% na segunda colocação, seguida por Brizola, que acumula 13% das intenções de voto nessa categoria. 2% é o índice de eleitores do candidato do Novo.

Responderam espontaneamente que votariam em outros candidatos, 3% dos entrevistados. Votos brancos e nulos somam 9%. A porcentagem dos que não souberam ou não responderam foi de 21%.