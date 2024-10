Polícia prendeu o suspeito preventivamente enquanto segue as investigações - Divulgação

Publicado 01/10/2024 09:27

Minas Gerais - Um homem de 40 anos foi preso nesta segunda-feira (30), suspeito de estuprar uma mulher, de 57. Ele também já havia realizado crimes sexuais contra a filha da vítima. O caso aconteceu em Inhapim, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado invadiu a casa dela no mês de agosto enquanto ela estava sozinha. Ele a pegou pelos braços e a jogou na cama. Em seguida, ele deu vários socos para que ela não resistisse aos abusos.

A mulher denunciou o ocorrido em uma delegacia e realizou exames de corpo delito, para comprovar o estupro. Além disso, ela entregou uma peça de roupa, que teria o material genético do autor.

Práticas criminosas

Após o primeiro abuso, o investigado ainda teria procurado a vítima outras duas vezes. Ele chegou a oferecer dinheiro pela fresta do portão da residência para que ela atendesse aos pedidos sexuais do suspeito.

Além disso, em depoimento à polícia, a filha da vítima confirmou que o mesmo homem, que mora na mesma região rural do município, tinha o hábito de se masturbar próximo a ela enquanto olhava suas pernas. Essa prática acontecia há cerca de três anos, quando ela ainda era uma adolescente.

Por conta de todos esses atos, a polícia representou pela prisão preventiva do suspeito. Ele já se encontra no sistema prisional, mas as investigações ainda estão em curso.