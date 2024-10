Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - AFP

Publicado 02/10/2024 07:18

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decolou na noite da terça-feira, 1º, da Cidade do México rumo a Brasília, após a aeronave presidencial ter apresentado problemas técnicos e sobrevoado o espaço aéreo mexicano por cerca de cinco horas. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom), o petista deve chegar a Brasília na manhã da quarta-feira, 2.

Segundo o governo brasileiro, Lula decolou no avião reserva da Presidência do Aeroporto Felipe Angeles, na Cidade do México. A troca se deu após a aeronave presidencial VC-1 ter apresentado problemas técnicos.

O presidente decolou do México rumo ao Brasil no final da tarde desta terça. No entanto, logo depois da decolagem, foi identificado um problema no avião. Uma das hipóteses cogitadas, segundo integrantes do governo, é de que um pássaro tenha colidido com motor e causado o problema. A suspeita, porém, ainda não foi confirmada.

Diante do diagnóstico, o avião presidencial passou cerca de cinco horas voando em círculos sobre espaço aéreo mexicano, como forma de gastar combustível para fazer um pouso em segurança. A comitiva presidencial pousou cerca às 22h16 (pelo horário de Brasília) na Cidade do México para fazer a troca da aeronave.

Além de Lula, estavam a bordo o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado pelo chefe do Executivo para presidir a autoridade monetária, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a primeira-dama, Rosângela da Silva.