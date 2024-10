Guilherme Boulos (PSOL), candidato em São Paulo, é até aqui o mais beneficiado pelo fundão - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Guilherme Boulos (PSOL), candidato em São Paulo, é até aqui o mais beneficiado pelo fundãoRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 03/10/2024 15:09

Candidatos a prefeito em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza são os que mais receberam, até esta quinta-feira, 3, recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que para as eleições de 2024 distribui R$ 4,9 bilhões aos 29 partidos brasileiros. Os dados são do DivulgaCandContas, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Guilherme Boulos (PSOL), candidato em São Paulo, é até aqui o mais beneficiado pelo fundão. Ele recebeu R$ 65 milhões em recursos - R$ 35 milhões de sua sigla e R$ 30 milhões doados pelo PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Adversário de Boulos na capital e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB) recebeu R$ 43,7 milhões do fundão. Esse montante é a soma das doações feita por sete siglas: PL do ex-presidente Jair Bolsonaro (R$ 17 milhões), MDB (R$ 15 milhões), Progressistas e Podemos (R$ 3 milhões cada), PRB e PSD (R$ 2 milhões cada). Ambos disputam vaga no 2º turno de acordo com as mais recentes pesquisas de intenção de voto.

Distante do pelotão de frente nas pesquisas, Tabata Amaral (PSB) também aparece na lista das campanhas com mais recursos públicos, com R$ 14,2 milhões doados por seu partido.

Briga no Rio também envolve candidatos com recursos do fundão

Em uma campanha com R$ 26 milhões do fundão, Alexandre Ramagem (PL) tenta se aproximar de Eduardo Paes (PSD) nas pesquisas e ir para o segundo turno no Rio. O adversário, que concorre à reeleição e mira a vitória no primeiro turno, recebeu R$ 21,3 milhões de seu partido para a empreitada.

A embolada disputada pela prefeitura de Fortaleza, onde quatro candidatos aparecem com chances de avançar ao segundo turno, tem três nomes na lista dos que mais receberam verba do fundão em 2024: José Sarto (PDT), com R$ 15 milhões; André Fernandes (PL), R$ 13,2 milhões; e Capitão Wagner (União), R$ 12, 2 milhões.

Candidatos em Belo Horizonte, Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) também estão entre os mais beneficiados pela verba pública O bolsonarista recebeu R$ 15 milhões; seu adversário, que tenta a reeleição, R$ 13,6 milhões.

Veja o Top 10 dos candidatos que mais receberam verba do fundão em 2024*:

- Guilherme Boulos (PSOL) - São Paulo/SP - R$ 65 milhões

- Ricardo Nunes (MDB) São Paulo/SP - R$ 43,7 milhões

- Alexandre Ramagem (PL) - Rio de Janeiro/RJ - R$ 26 milhões

- Eduardo Paes (PSD) - Rio de Janeiro/RJ - R$ 21,3 milhões

- José Sarto (PDT) - Fortaleza/CE - R$ 15 milhões

- Bruno Engler (PL) - Belo Horizonte/MG - R$ 15 milhões

- Tabata Amaral (PSB) - São Paulo/SP - R$ 14,2 milhões

- Fuad Noman (PSD) - Belo Horizonte/MG - R 13,6 milhões

- André Fernandes (PL) - Fortaleza/CE - R$ 13,2 milhões

- Capitão Wagner (União) - Fortaleza/CE - R 12,2 milhões

*Dados atualizados no DivulgaCandContas até 3/10.