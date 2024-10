Pablo Marçal - Reprodução

03/10/2024

A três dias das eleições para a Prefeitura de São Paulo, o novo levantamento do instituto Datafolha mostrou que Ricardo Nunes (MDB) ainda não conseguiu se firmar como o candidato apoiado oficialmente por Jair Bolsonaro (PL) nesta disputa. Entre os eleitores que votaram no ex-presidente no último pleito, 32% declararam intenção de votar no atual prefeito. Por outro lado, Pablo Marçal (PRTB) soma 51% das intenções dos bolsonaristas. A margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos porcentuais.

Há uma semana, o ex-coach tinha 43% ante 39% do emedebista entre esse público. A diferença a favor de Marçal, que antes era de quatro pontos porcentuais, agora é de 19 pontos.

O influenciador também se firmou na liderança entre os eleitores de Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 46% das intenções de voto entre os entrevistados que votaram no atual governador de São Paulo nas últimas eleições. Nunes -ostensivamente apoiado por Tarcísio- tem uma fatia de 35% nessa segmentação. No levantamento anterior, ambos estavam numericamente empatados, com 40% cada.

Já entre os que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022, 50% declararam voto em Guilherme Boulos (PSOL). Na semana anterior, o índice era de 49%. Segundo o Datafolha, Nunes tem 19% desse público, e Tabata Amaral (PSB) tem 14%.

O instituto realizou 1.806 entrevistas presenciais na capital paulista, com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 1º e 3 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-09329/2024.

No cenário geral, a pesquisa aponta que o deputado federal psolista tem 26% da preferência do eleitorado, seguido pelo prefeito, com 24%, e pelo influenciador, que também registra 24% Os índices apontam para empate técnico triplo dentro da margem de erro. A deputada federal do PSB tem 11%, enquanto José Luiz Datena (PSDB) registra 4% e Marina Helena, do Novo, figura com 2% de menções. Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP), Altino (PSTU) e Pimenta (PCO) não pontuaram. São 6% os que pretendem votar branco ou nulo, e 3% estão indecisos.

Na pesquisa anterior do Datafolha, divulgada em 26 de setembro, havia empate técnico na liderança entre Nunes e Boulos. O prefeito tinha registrado 27% de menções no cenário estimulado, enquanto o candidato do PSOL teve 25% de citações. Eles estavam em empate técnico dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais. Boulos também estava em empate técnico com Pablo Marçal, que havia registrado 21% das preferências.