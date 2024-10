Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal - Reprodução/TV Globo

Publicado 04/10/2024 08:28

A candidata Tabata Amaral (PSB) ironizou o "gesso cenográfico" de Pablo Marçal. "A gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando", disse a deputada federal.

A declaração foi feita durante embate com o candidato José Luiz Datena (PSDB) sobre o tema de trabalho, que foi previamente sorteado. Ela questionou o tucano sobre vagas de tecnologia e qualificação da mão de obra paulistana.

O tucano prometeu criar frentes de trabalho trocando "imposto por emprego" com o programa de moradias mistas na periferia. Em réplica, Tabata detalhou a proposta do "Jovem Tech", voltado para a qualificação de jovens em vagas de tecnologia, em uma parceria entre a Prefeitura e empresas privadas do setor.

Pablo Marçal solicitou direito resposta pela menção de Tabata ao "gesso cenográfico", mas o pedido foi negado.