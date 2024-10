Aneel - Aneel/Divulgação

Publicado 04/10/2024 10:49

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) disse nesta sexta-feira, 4, que ainda não houve notificação oficial da Justiça Federal do Amazonas sobre a nova decisão que obriga a transferência de controle da Amazonas Energia . A 1ª Vara Federal Cível do Estado determinou o prazo de 24 horas para o cumprimento, a partir da intimação via oficial de justiça.