Enércia Monteiro, candidata à vice-prefeita de Jauru (MT)Reprodução/Facebook

Publicado 04/10/2024 12:30 | Atualizado 04/10/2024 12:32

Mato Grosso - Sete pessoas foram presas nesta quinta-feira (3) no município de Jauru, no Mato Grosso, por uma esquema de compra de votos. Entre os envolvidos estão a secretária municipal de educação Nelsina Ferreira de Oliveira Gomes e a candidata à vice-prefeita Enércia Monteiro (PSB).

Os conduzidos foram autuados em flagrante pelo crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, de oferecer ou receber dinheiro ou vantagem indevida para obter ou dar voto. Eles foram flagrados com grande quantidade de dinheiro e material de campanha eleitoral.

As investigações iniciaram após os policiais civis receberem informações de que na casa da candidata estava ocorrendo a compra de votos, com concentração de pessoas, entrando e saindo da residência. Uma equipe foi ao local e confirmou que estava acontecendo uma grande movimentação.



Os agentes abordaram uma mulher que estava deixando a casa. Ela estava com uma mochila onde foram encontrados R$ 500 em dinheiro, além de alguns santinhos do prefeito e candidato à eleição, Valdeci José de Souza (União Brasil), mais conhecido como Passarinho.

A mulher foi questionada e confessou que recebeu o dinheiro para votar nos candidatos e colaborar na campanha.

Os agentes entraram na casa de Enércia e encontraram a secretaria municipal de educação com R$ 1,2 mil no bolso. Dentro da residência, várias pessoas estavam com dinheiro em mãos, variando de R$ 400 a R$ 2,4 mil.

Além disso, mais santinhos foram vistos no local, além de quatro cheques assinados pela candidata. As sete pessoas que estavam ali foram presas e autuadas em flagrante por crime eleitoral.



Em sua conta oficial do Instagram, o prefeito da cidade não se manifestou sobre a prisão de sua vice ou sobre o esquema eleitoral que o envolve. Também não há posicionamento sobre o ocorrido na conta oficial do PSB no Mato Grosso. O espaço está aberto.