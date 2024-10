Tabata Amaral ganhou espaço nas buscas no Google após último debate - Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Publicado 04/10/2024 19:09

A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) ganhou espaço nas buscas do Google ao consultar notícias sobre seus adversários Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB), segundo a consultoria Bites. A pesquisa aponta que Tabata virou "opção real de voto" para o pleito no domingo, 6, após o debate da TV Globo desta quinta-feira, 3.

As buscas chamam a atenção de "maneira positiva" para a candidata ao relacioná-la com os outros candidatos. A maior frequência acontece em quem busca informações sobre Marçal e também consulta sobre Tabata: de 23 buscas sobre o ex-coach, três estão relacionadas com a candidata. No caso de Nunes, há uma busca, enquanto há duas buscas envolvendo Datena e Boulos.

As pesquisas em torno do nome de Tabata apontam "tendência de neutralidade", com as pessoas procurando resultados de pesquisas, idade e nome completo.

"O fenômeno ocorre apenas com Tabata, revelando que há uma tendência de parte do eleitorado em colocar a candidata como uma opção real de voto no próximo domingo", diz a pesquisa.

O diretor-executivo da Bites, Manoel Fernandes, destaca que Tabata já "estava numa onda crescente". "Ela já estava numa onda crescente. O debate ajudou a consolidar uma posição de que ela é a segunda candidata dos eleitores dos outros candidatos. Esse pode ser um ativo importante para a reta final."

As buscas por Marçal se concentraram na performance dele no debate e nas pesquisas. Nunes, por sua vez, foi impactado pelo caso do ex-cunhado do Marcola, do PCC, trabalhando na prefeitura.

Outro candidato que se destacou foi Boulos, que apresentou seu exame toxicológico comprovando não ter usado substância ilícita. "Ele neutralizou o que seria um ataque direto de Marçal, mas dentro das circunstâncias das próximas horas esse assunto irá dispersar."