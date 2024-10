Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo - Reprodução/TV Record

Publicado 05/10/2024 16:25 | Atualizado 05/10/2024 16:47

A Polícia Federal (PF) irá investigar o laudo com indícios de falsidade divulgado, nesta sexta-feira (4), pelo candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB). O caso será incorporado a um inquérito já em andamento, que apura possíveis crimes cometidos por Marçal durante a campanha eleitoral.



O documento divulgado por Marçal tenta vincular Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de cocaína em 2021 e afirma que o deputado teria passado por um "quadro de surto psicótico grave". O juiz eleitoral das garantias do município de São Paulo, Rodrigo Capez, suspendeu, neste sábado, o Instagram de Marçal por 48 horas. A medida deveria ser cumprida no prazo de até duas horas. Por volta das 16h, a rede social do ex-coach já estava fora do ar.

De acordo com informações do Estadão, os advogados do candidato do PSOL registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo, que solicitou perícia no documento divulgado. Se a fraude for comprovada, será aberto um inquérito para investigar e indiciar os responsáveis pela falsificação.