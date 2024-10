Ator João Guilherme - Reprodução/Redes sociais

Publicado 05/10/2024 21:34

Um homem foi preso após apresentar um documento falso com informações do ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, em uma agência bancária na última sexta-feira, 4, em Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais, o autor do crime é um homem de 25 anos. Ele teria chegado à recepção de uma agência bancária do Itaú na rua Pernambuco, no bairro Savassi, em Belo Horizonte, buscando acesso a um cartão provisório, com senha e biometria.

Segundo o gerente, o nome e a foto que constavam no documento seriam de uma pessoa totalmente diferente da que estava no local, e acionou a central de segurança do banco, que alertou para a possibilidade de um documento falso e acionou a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrências, o homem afirmou que teria exportado seu próprio documento para fazer alterações em um computador, e queria ter acesso à conta bancária para usar um cartão de crédito e comprar um telefone celular.

O documento falso utilizado estava em um telefone celular, que foi apreendido pela polícia. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de estelionato e, segundo o banco, já teria tentado aplicar golpes semelhantes em outras agências.

O jovem apresentou uma advogada para acompanhar o seu caso e foi levado para a Central Estadual de Plantão Digital da Polícia Civil de Minas Gerais.

A reportagem buscou contato com João Guilherme a respeito do ocorrido, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Nem ele nem seu pai, Leonardo, se pronunciaram sobre o tema em suas redes sociais até o momento.