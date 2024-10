Marçal pode ter candidatura cassada por conta da divulgação de falso laudo médico de Boulos - Felipe Marques/Zimel Press/Estadão Conteúdo

Publicado 06/10/2024 18:25

São Paulo - O desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), afirmou neste domingo, 6, que Pablo Marçal (PRTB) pode ter a candidatura cassada antes do segundo turno se ficar comprovado que ele falsificou o laudo médico que associa Guilherme Boulos (PSOL), seu adversário na corrida pela Prefeitura de São Paulo, ao uso de cocaína.

"Havendo irregularidade, qualquer candidato pode ser cassado entre o primeiro e o segundo turno, depois do segundo turno e depois do diploma. Vai depender do tipo de ação, das provas produzidas. Pode ocorrer a qualquer momento. Quem desrespeita a legislação, tem punição. Ela pode demorar, mas ela chega", afirmou em pronunciamento a jornalistas após na tarde deste domingo ao ser questionado sobre o caso.

O presidente do TRE-SP não quis comentar detalhes do episódio, nem antecipar uma posição, já que deve participar do julgamento em breve.

"Eu não posso avaliar porque não sei o que vai acontecer. Eu não sei nem se o laudo é falso ou se não é. Isso já está judicializado. Existe inquérito policial instaurado, existem medidas judiciais tomadas pelo juiz de garantias. Nós vamos apurar. Como qualquer cidadão nesse País, se cometeu um crime, vai responder por isso."

Após o encerramento da votação, às 17h, desembargador desceu do gabinete para falar com jornalistas no TRE. Ele garantiu que o primeiro turno transcorreu "melhor do que o esperado". "Tudo dentro da normalidade. As pessoas exerceram o seu voto. Não houve confusão, não houve atrito", afirmou.