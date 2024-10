Leonardo é incluído em ’lista suja’ do trabalho escravo - Reprodução

Leonardo é incluído em ’lista suja’ do trabalho escravoReprodução

Publicado 07/10/2024 17:01

Rio - O cantor Leonardo foi incluído na "lista suja" do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgada nesta segunda-feira (07). O nome de Emival Eterno da Costa entrou no cadastro após fiscalização na Fazenda Talismã, em Jussara, na região noroeste de Goiás, realizada em novembro de 2023. A propriedade do sertanejo é avaliada em R$ 60 milhões.

fotogaleria

Segundo o órgão, foram encontrados seis funcionários submetidos à condições análogas à de escravo na Fazenda de Leonardo. Outros 176 nomes de empregadores foram adicionados à lista, que é atualizada semestralmente, sendo 20 deles por práticas de trabalho análogo à escravidão no âmbito doméstico.

Nomeada em referência à música Talismã, sucesso da dupla Leandro e Leonardo nos anos 1990, a fazenda é usada constantemente pela família do cantor, principalmente por Virginia Fonseca, mulher de Zé Felipe, filho do sertanejo. A propriedade possui uma mansão, quadras esportivas, cavalos, lago, jet-ski, quadriciclo, igreja, piscina, área de jogos, churrasqueira, curral.



O Dia entrou em contato com a equipe de Leonardo, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.