Voo da operação Raízes do Cedro aterrissou em Guarulhos - Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 08/10/2024 10:57

O segundo voo da operação Raízes do Cedro aterrissou nesta terça-feira (8), às 6h58, com 227 passageiros e três animais de estimação, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. São repatriados em fuga da guerra entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, no Líbano, que fez 1.400 vítimas e tirou 1,5 milhão de libaneses do local ondem vivem.

No domingo (6) foi feito o primeiro voo da operação , com 228 repatriados. São, aproximadamente, três mil pessoas no Líbano que solicitaram apoio do Brasil para deixar o país. A aeronave KC-30, que, fez escala em Portugal para reabastecimento tanto na ida quanto na volta, também levou ao Líbano insumos de saúde doados pelo governo brasileiro.

A Operação Cedro, segundo o comando da Aeronáutica, terá caráter contínuo. No domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao recepcionar os repatriados, disse que o Brasil "não medirá esforços para trazer todos os brasileiros, ou parentes de brasileiros, que estão no Líbano e desejam vir ao país".

A estimativa é que cerca de 20 mil brasileiros vivem no Líbano. As Forças Armadas de Israel intensificaram os ataques ao Hezbollah na última semana, abrindo nova frente de conflitos que já acontecia na Palestina.

Nesta segunda-feira (7) fez um ano do ataque surpresa do grupo Hamas a israelenses nos territórios ocupados por Israel, na fronteira entre os dois países, dando origem ao conflito que desestabilizou ainda mais as frágeis relações entre as nações do Oriente Médio.