Primeira prova do Enem 2024 acontece dia 3 de novembroPaulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 12/10/2024 05:00

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece 3 de novembro, quando os estudantes testarão seus conhecimentos em Linguagens e Ciências Humanas. Além das mais visadas provas de Português e Redação, Linguagens conta com cinco questões de Língua Estrangeira, que podem fazer diferença na nota final. Cada candidato pode escolher se prefere responder as perguntas de Inglês ou Espanhol.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nos últimos três anos, a prova de Inglês foi a escolha mais frequente entre os candidatos. Confira a proporção de vestibulandos que optaram pelas Línguas Estrangeiras de 2019 a 2023:



2019



Inglês: 2.439.613 candidatos



Espanhol: 2.702.032 candidatos



2020



Inglês: 2.692.777 candidatos



Espanhol: 3.132.593 candidatos



2021



Inglês: 1.815.550 candidatos



Espanhol: 1.628.628 candidatos



2022



Inglês: 1.924.993 candidatos



Espanhol: 1.622.842 candidatos



2023



Inglês: 2.163.151 candidatos



Espanhol: 1.855.263 candidatos

Em busca de dicas para a avaliação de Inglês, O DIA consultou Vergílio Melo, diretor acadêmico do curso Transfer English. Ele afirma que a prova de inglês exige um domínio geral da língua, não necessariamente uma preparação focada exclusivamente nela. ''Diferente de antigamente, quando as questões de inglês no Enem se limitavam ao reconhecimento de vocabulário e regras gramaticais fora de contexto, hoje os textos completos são utilizados para testar o conhecimento dos candidatos. As perguntas avaliam habilidades como compreensão de vocabulário, gramática aplicada e interpretação'', destaca.

Melo diz que a chave para a prova de inglês do Enem é se concentrar na leitura e na interpretação. Ler o título e subtítulo pode ajudar a identificar a intenção principal do texto. Além disso, ler as questões antes do texto completo também pode ser útil, pois permite uma leitura mais direcionada.

O diretor também destaca a importância de observar com atenção o layout e os elementos não verbais presentes nas questões, como imagens e gráficos, que podem fornecer informações adicionais.



Sobre os temas mais recorrentes, Melo destaca quatro: meio ambiente e sustentabilidade, cultura e sociedade, ciência e tecnologia, e globalização e economia. ''Questões sobre mudanças climáticas, ações sustentáveis e preservação ambiental são frequentes, assim como tópicos relacionados à diversidade cultural, valores sociais e costumes globais. A prova também explora avanços científicos e inovações tecnológicas, além de tópicos sobre economia global e o impacto da interconexão entre as nações'', diz.



Por fim, a dica principal para uma boa preparação é resolver questões de provas anteriores. Simulados são uma excelente maneira de se familiarizar com o estilo das perguntas e o formato da prova.

Alexia da Costa Silva, coordenadora e professora de Inglês do Pensi, lembra que as cinco questões de múltipla escolha contam com enunciados em português. O foco da prova é a habilidade de leitura e compreensão de texto em língua inglesa pelo candidato.

Alexia da Costa Silva, coordenadora e professora de Inglês do Pensi Divulgação

A professora listou algumas dicas para fazer uma boa prova de Inglês no Enem:



1. Já que a prova traz diferentes gêneros textuais (artigos, letras de música, poemas e cartoons, por exemplo), tenha o hábito de ler textos em inglês no seu dia a dia — especialmente notícias sobre a atualidade.



2. ⁠Ao ler textos, anote as palavras, expressões e phrasal verbs que são desconhecidas e escreva seus respectivos significados. Isso ajudará a compreender melhor os textos da prova.



3. ⁠Estude cognatos e falso cognatos, além de grupos nominais. Esses assuntos aprimoram a habilidade de compreensão de texto.



4. ⁠Ao fazer uma questão, comece lendo o enunciado e as opções de resposta e destaque o(s) verbo(s) de comando assim como as palavras-chave em cada alternativa. Só leia o texto caso ele seja necessário para a resolução da questão.



5. ⁠Caso não saiba o significado de uma palavra ou expressão, não se desespere. Contextualize a palavra/expressão com o texto. Utilize o título, fonte e imagem (se tiver) para fazer uma associação.

Marta Maria Soares Paulo Marton, especialista em ensino de línguas estrangeiras no Brasil e professora do Colégio Hélio Alonso, falou um pouco ao O DIA sobre a prova de Espanhol do Enem. Para ela, a melhor forma de preparação é fazendo muitas leituras no idioma. ''Vale ler de tudo um pouco. De jornais internacionais a legendas de filmes em espanhol, o mais importante é ter contato com a língua'', afirma.

Marta Maria Soares Paulo Marton, especialista em ensino de línguas estrangeiras no Brasil e professora do colégio Hélio Alonso Divulgação

Algumas dicas da professora são ouvir músicas em espanhol e pesquisar as letras, assistir filmes com legenda na língua, pesquisar autores de literaturas hispânicas e as obras literárias mais relevantes, além de buscar na internet quadrinhos temáticos do momento. Dessa forma, você se sentirá mais à vontade no momento de leitura em espanhol no seu exame.



Sobre gramática, Marta destaca o reconhecimento dos tempos verbais para melhor interpretação dos textos, conjunções e advérbios na indicação de circunstâncias. É importante ter atenção aos falsos amigos, ou falsos cognatos, palavras que são semelhantes a outras da língua portuguesa mas que possuem significados diferentes.

Por fim, a sugestão é realizar provas anteriores do Enem e identificar os gêneros textuais mais cobrados nos últimos anos.





*Matéria do estagiário Diego Cury, sob supervisão de Marlucio Luna