Cerveja é a bebida mais sociável - Pixabay

Cerveja é a bebida mais sociávelPixabay

Publicado 10/10/2024 08:40

A primeira impressão é a que fica, e para muitos brasileiros, essa impressão inclui uma gelada. Uma recente pesquisa realizada pela BrasilApostas, com mais de 3.800 participantes de todas as regiões do país, revelou hábitos e preferências dos solteiros brasileiros quando o assunto é o primeiro encontro. Os resultados mostram que a maioria dos brasileiros (76,68%) não abre mão de uma bebida para quebrar o gelo e criar um clima mais descontraído. Mas o que eles bebem e onde preferem ir?

Beber no primeiro encontro



Uma das perguntas centrais da pesquisa de BrasilApostas foi se os brasileiros costumam beber na primeira vez que estão saindo com alguém. Os resultados mostraram que uma esmagadora maioria, 76,68%, respondeu afirmativamente, enquanto 23,32% preferem não beber. Este dado sugere que o consumo de bebidas alcoólicas é amplamente aceito e até esperado em encontros iniciais no Brasil.



Locais Preferidos



Quando se trata de escolher o local ideal para a primeira cita, os bares lideram com 56,87% das preferências. Os restaurantes vêm em segundo lugar com 18,53%, seguidos por cafeterias (8,70%), praias (5,41%), parques (4,02%), museus (3,26%) e cinemas (3,21%). Esses números indicam uma clara preferência por ambientes descontraídos e sociais, onde a conversa pode fluir livremente.



A cerveja: a bebida oficial do primeiro encontro



A pesquisa também investigou quais bebidas são mais populares para esta ocasião. A cerveja é a escolha predominante, com 64,87% dos votos, seguida pelo vinho (22,69%) e outros tipos de álcool (12,44%). Este resultado reflete a popularidade da cerveja no Brasil e sua associação com momentos de lazer e socialização.



Os resultados da pesquisa oferecem uma visão detalhada das tendências de encontros no Brasil e da cultura brasileira. A preferência por beber, a escolha de bares como local principal e a popularidade da cerveja destacam aspectos culturais importantes sobre como os brasileiros abordam os encontros românticos.

Esses insights podem ser valiosos tanto para indivíduos que buscam entender melhor as dinâmicas dos encontros no país quanto para empresas que desejam adaptar suas ofertas a essas preferências.



Metodologia

Foram entrevistados 3.830 brasileiros, com idades entre 20 e 65 anos, residentes em todas as regiões do país. A amostra, composta por 50% de mulheres e 50% de homens, foi selecionada aleatoriamente a partir de uma base de dados de usuários de internet. O questionário online, aplicado através da plataforma Google Forms, foi estruturado com perguntas fechadas e abertas, abordando temas como local preferido para o primeiro encontro, bebida escolhida e hábitos de consumo de álcool. A coleta de dados ocorreu no período de 05 a 20 de setembro de 2024.